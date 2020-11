Il Silenzio Dell’Acqua 2 prima puntata: trama e anticipazioni 27 novembre 2020 (Di venerdì 27 novembre 2020) IL Silenzio Dell’Acqua 2 prima puntata. Venerdì 27 novembre 2020 arriva in prima serata su Canale 5 la seconda stagione della fiction crime con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Castel Marciano, un anno dopo. Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) tornano a far coppia per risolvere un nuovo caso. Questa volta sono alle prese con l’omicidio di una giovane madre, Sara Liverani, e del figlio adolescente, Luca, ritrovati senza vita nella loro casa. La donna e? stata uccisa a coltellate, il ragazzo con un colpo d’arma da fuoco. La figlia minore Giulia, una bambina di appena sei anni, viene trovata a vagare ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) IL. Venerdì 27arriva inserata su Canale 5 la seconda stagione della fiction crime con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Castel Marciano, un anno dopo. Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) tornano a far coppia per risolvere un nuovo caso. Questa volta sono alle prese con l’omicidio di una giovane madre, Sara Liverani, e del figlio adolescente, Luca, ritrovati senza vita nella loro casa. La donna e? stata uccisa a coltellate, il ragazzo con un colpo d’arma da fuoco. La figlia minore Giulia, una bambina di appena sei anni, viene trovata a vagare ...

