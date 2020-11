Il silenzio dell’acqua 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (Di venerdì 27 novembre 2020) Questa sera, venerdì 27 novembre 2020, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata de Il silenzio dell’acqua 2, la fiction che vede ancora protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma quali sono le anticipazioni sulla prima puntata? Cosa succederà? Di seguito tutte le anticipazioni (trama e cast) nel dettaglio. anticipazioni: trama della prima puntata castel Marciano, un anno dopo. Luisa Ferrari e Andrea Baldini tornano a far coppia per risolvere un nuovo caso. Questa volta sono alle prese con l’omicidio di una giovane madre, Sara Liverani, e del figlio adolescente, Luca, ritrovati senza vita ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Questa sera, venerdì 27 novembre 2020, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda lade Il2, la fiction che vede ancora protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma quali sono lesulla? Cosa succederà? Di seguito tutte le) nel dettaglio.el Marciano, un anno dopo. Luisa Ferrari e Andrea Baldini tornano a far coppia per risolvere un nuovo caso. Questa volta sono alle prese con l’omicidio di una giovane madre, Sara Liverani, e del figlio adolescente, Luca, ritrovati senza vita ...

