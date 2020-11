Il silenzio dell’acqua 2, la trama della seconda stagione su Canale 5 (Di venerdì 27 novembre 2020) Dal 27 novembre arriva in prima serata la nuova stagione de Il silenzio dell’acqua, la serie tv con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che aveva già conquistato il pubblico di Canale 5 con la prima stagione e adesso le loro avventure tornano con altri otto episodi, della durata di 50 minuti ciascuno, per quattro avvincenti serate. Ma di cosa parla la serie tv? Qual è la trama della nuova stagione? Vediamola insieme. Tutto su Il silenzio dell’acqua 2: trama, cast, libro, streaming La trama La storia riprende un anno dopo rispetto alla prima stagione, Luisa e Andrea tornano a lavorare come partner su un caso di duplice omicidio. Sara, una ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Dal 27 novembre arriva in prima serata la nuovade Il, la serie tv con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che aveva già conquistato il pubblico di5 con la primae adesso le loro avventure tornano con altri otto episodi,durata di 50 minuti ciascuno, per quattro avvincenti serate. Ma di cosa parla la serie tv? Qual è lanuova? Vediamola insieme. Tutto su Il2:, cast, libro, streaming LaLa storia riprende un anno dopo rispetto alla prima, Luisa e Andrea tornano a lavorare come partner su un caso di duplice omicidio. Sara, una ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 27 NOVEMBRE 2020: IL DEBUTTO DI THE VOICE SENIOR, IL SILENZIO DELL'ACQUA E LA SATIRA DI CROZZA https:/… - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 27 NOVEMBRE 2020: IL DEBUTTO DI THE VOICE SENIOR, IL SILENZIO DELL'ACQUA E LA SATIRA DI CROZZA - BookshireLibri : Stasera in Tv Il silenzio dell'acqua 2: trama, cast e anticipazioni della nuova stagione - MariaCr78401813 : RT @CinguettaTV: Un duplice omicidio, una misteriosa bambina e ritorni dal passato. Questi alcuni dei misteri che ci aspettano stasera su #… - SoloLibri : Stasera in Tv Il silenzio dell'acqua 2: trama, cast e anticipazioni della nuova stagione: ?? ? -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio dell’acqua Sala Comacina, il primato di contagi Covid nel rifugio vip. La «resistenza» del borgo sul lago Corriere della Sera