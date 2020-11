Il silenzio dell’acqua 2 | la trama della prossima puntata | la seconda Le anticipazioni

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 novembre 2020) Cosa succederà nellade Il2 in onda su Canale 5 venerdì 4 dicembre 2020? Oggi, 27 novembre 2020, abbiamo visto la prima: dopo aver risolto in modo brillante, anche se doloroso, il caso dell’omicidiogiovanissima Laura Mancini nella prima stagione, la coppia di colleghi formata dai vicequestori Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) e Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) è tornata a investigare su un duplice delitto a Castel Marciano. Nellade Il2 i due protagonisti continueranno a indagare su Rocco, che ai loro occhi, pur non escludendo altre piste, è ancora il sospettato più probabile, nonostante l’alibi che gli ha fornito il padre. ...