Il Silenzio dell’Acqua 2, il cast (Di venerdì 27 novembre 2020) Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti tornano su Canale 5 con i protagonisti de Il Silenzio dell’Acqua 2, seconda stagione della fiction in onda dal 27 novembre 2020. Il crime, anche questa volta, affronterà nell’arco della stagione un caso all’interno della piccola comunità di castel Marciano, immaginaria cittadina del Friuli Venezia Giulia. Il cast della seconda stagione, salvo qualche eccezione, è stato totalmente rinnovato, proprio per raccontare una nuova storia e trovare nuovi misteri. Ecco, quindi, il cast de Il Silenzio dell’Acqua 2. Ambra Angiolini è Luisa Ferrari Vicequestore della Omicidi di Trieste, torna a castel Marciano per festeggiare il trasferimento a Trieste del collega e amico Andrea Baldini (Giorgio Pasotti), ma appena arrivata si ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 27 novembre 2020) Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti tornano su Canale 5 con i protagonisti de Il2, seconda stagione della fiction in onda dal 27 novembre 2020. Il crime, anche questa volta, affronterà nell’arco della stagione un caso all’interno della piccola comunità diel Marciano, immaginaria cittadina del Friuli Venezia Giulia. Ildella seconda stagione, salvo qualche eccezione, è stato totalmente rinnovato, proprio per raccontare una nuova storia e trovare nuovi misteri. Ecco, quindi, ilde Il2. Ambra Angiolini è Luisa Ferrari Vicequestore della Omicidi di Trieste, torna ael Marciano per festeggiare il trasferimento a Trieste del collega e amico Andrea Baldini (Giorgio Pasotti), ma appena arrivata si ...

CinguettaTV : Oggi mi sento dispettoso e lancio una sfida a @carmelitadurso (vediamo se qualcuno legge) e @pomeriggio5. Vediamo s… - Notiziedi_it : Giorgio Pasotti e Ambra spoiler su “Il silenzio dell’acqua 2” a Mattino 5 | Video Mediaset - auditeletquel : RT @CinguettaTV: Anche @giorgiopasotti si unisce per ricordare l'appuntamento di stasera con 'IL SILENZIO DELL'ACQUA' Coppia veramente bo… - nutellaiomatto : @christianwvs_ Il silenzio dell'acqua - zazoomblog : Enigmi imprevedibili e colpi di scena per Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti insieme per la seconda stagione de “Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Silenzio dell’Acqua Sala Comacina, il primato di contagi Covid nel rifugio vip. La «resistenza» del borgo sul lago Corriere della Sera