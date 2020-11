Il silenzio dell’acqua 2, il cast della fiction di Canale 5 (Di venerdì 27 novembre 2020) Su Canale 5 torna Il silenzio dell’acqua, la fiction con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini giunta alla seconda stagione: otto nuovi episodi per quattro serate vi attendono su Canale 5; rispetto alla prima stagione, la seconda è ambientata un anno dopo e Luisa e Andrea si troveranno a dover indagare su un caso di duplice omicidio più complicato di quel che sembra. Sara, una mamma divorziata, è stata uccisa in casa insieme al figlio adolescente, mentre la figlia di sei anni, unica superstite, è stata trovata a vagare tra i boschi in stato di shock. I primi sospetti vanno all’ex marito della donna, ma le indagini porteranno a galla altri dettagli inquietanti. Ma chi vediamo nel cast? Tutto su Il silenzio dell’acqua 2: trama, ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Su5 torna Il, lacon protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini giunta alla seconda stagione: otto nuovi episodi per quattro serate vi attendono su5; rispetto alla prima stagione, la seconda è ambientata un anno dopo e Luisa e Andrea si troveranno a dover indagare su un caso di duplice omicidio più complicato di quel che sembra. Sara, una mamma divorziata, è stata uccisa in casa insieme al figlio adolescente, mentre la figlia di sei anni, unica superstite, è stata trovata a vagare tra i boschi in stato di shock. I primi sospetti vanno all’ex maritodonna, ma le indagini porteranno a galla altri dettagli inquietanti. Ma chi vediamo nel? Tutto su Il2: trama, ...

