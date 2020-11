IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 29 novembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 27 novembre 2020)de Ildi29: Alicia è in ansia per l’arresto del padre Jesus ma deve anche affrontare il tradimento di Matias: il ragazzo, che in realtà è una spia del governo, ha fatto arrestare Isidoro e ha anche fatto in modo che Alicia comparisse nei rapporti in qualità di sua collaboratrice. Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5,di lunedì 30Tiburcio pensa di essersi liberato definitivamente di Estefania e invece non è così. L’uomo dunque si arrabbia quando lei torna all’emporio parlando di una gravidanza inaspettata… Rosa, molto delusa dalla sua famiglia, si affida a Isabel, che tuttavia la spinge a credere che la colpa di ogni loro problema sia di don ...