Il ristoratore sfida il Dpcm e non chiude | la Lorenzin perde il senno | “Stai zitto” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov – Beatriceaggredisce verbalmente unreo di voler tenere aperta la propria attività per non fallire. Lo spiacevole siparietto è avvenuto durante un collegamento nel corso dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete4. «Io il ristorante lo tengo aperto». Così si impunta ildi Modena, che proprio non ci sta a vedere inceneriti i sacrifici di una vita a causa delle restrizioni per il coronavirus. Sempre più gestori di esercizi di ristorazione, infatti, decidono dire i. Non per disobbedienza civile, ma per esasperazione e istinto di sopravvivenza dettati da una situazione che si rende via via sempre più insostenibile. Laaggredisce ilIl ...