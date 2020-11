Il ricordo del ministro degli Esteri (Di venerdì 27 novembre 2020) Di Maio ricorda Maradona e il suo ruolo importantissimo per la città di Napoli. Di Maio: “Maradona e il cuore di Napoli sono legati nella storia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Di Maio ricorda Maradona e il suo ruolo importantissimo per la città di Napoli. Di Maio: “Maradona e il cuore di Napoli sono legati nella storia” su Notizie.it.

RealPiccinini : Uno come Diego non muore mai. Nella testa e nel cuore di tutti i tifosi del mondo il ricordo di quello che ha saput… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - RaiSport : #Minà: 'Ora silenzio, il suo prezzo l'ha pagato da tempo' Il ricordo struggente del grande giornalista ??… - __Bread_____ : RT @INTERINMYHEART1: Giulia è stata carinissima con stefania ma comunque vi ricordo che 1) è entrata due settimane fa 2) sapeva già del pro… - weisxuxi : weisxuxi popolare e intimidatoria è solo un bel ricordo del passato sono nella mia flop era mi state unfollowando t… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordo del Maradona, il ricordo del vittoriese Bortoluzzi: 'Il mio esordio in A contro di lui a Napoli' Oggi Treviso Alberto Matano critica gli assembramenti a Napoli per Maradona: tagliata la diretta

La vita in diretta ha dedicato un'ampia pagina del programma al ricordo dello scomparso Maradona, con collegamenti anche da Napoli, dove migliaia di persone si sono riversate in strada e al San Paolo ...

Serena Grandi, abusi choc: «A dodici anni un amico di famiglia mi ha fatto spogliare…»

Un ricordo molto doloroso per Serena Grandi, che a dodici anni ha subito degli abusi da parte di un amico di famiglia. Serena Grandi ...

La vita in diretta ha dedicato un'ampia pagina del programma al ricordo dello scomparso Maradona, con collegamenti anche da Napoli, dove migliaia di persone si sono riversate in strada e al San Paolo ...Un ricordo molto doloroso per Serena Grandi, che a dodici anni ha subito degli abusi da parte di un amico di famiglia. Serena Grandi ...