Il Recovery della ‘ndrangheta, maxi inchiesta sul riciclaggio di 36 miliardi. L’intercettazione: “Caruana Galizia? Raccolgono ancora i cocci” (Di venerdì 27 novembre 2020) Trentasei miliardi cash, cinquecento in totale. No, non sono i soldi del Recovery fund. Volendo giocare con le parole si potrebbe parlare di un Recovery clan. Sono cifre a nove zeri quelli che secondo la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria riusciva a spostare Roberto Recordare, un imprenditore di Palmi che per gli inquirenti era la mente economica-finanziaria di ‘ndrangheta, camorra e mafia. Considerato un colletto bianco al servizio del clan, un “soggetto riservato della ‘ndrangheta“, l’imprenditore è indagato per il riciclaggio di 36 miliardi di euro. Di lui si parla in un’informativa della Squadra mobile calabrese, depositata agli atti del processo “Eyphemos” contro le cosche di Sant’Eufemia d’Aspromonte. A riportare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Trentaseicash, cinquecento in totale. No, non sono i soldi delfund. Volendo giocare con le parole si potrebbe parlare di unclan. Sono cifre a nove zeri quelli che secondo la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria riusciva a spostare Roberto Recordare, un imprenditore di Palmi che per gli inquirenti era la mente economica-finanziaria di, camorra e mafia. Considerato un colletto bianco al servizio del clan, un “soggetto riservato“, l’imprenditore è indagato per ildi 36di euro. Di lui si parla in un’informativaSquadra mobile calabrese, depositata agli atti del processo “Eyphemos” contro le cosche di Sant’Eufemia d’Aspromonte. A riportare ...

