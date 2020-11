Il prof in terapia intensiva: «Ho 33 anni e senza altre patologie sono qui col casco: ditelo ai negazionisti, il virus colpisce tutti» – Il video (Di venerdì 27 novembre 2020) «Ho 33 anni e non ho alcuna patologia particolare. Fino a meno di due settimane fa la mia era una vita tranquilla. Fino a due settimane fa ero regolarmente attivo con la didattica a distanza (quanto mi mancano i miei alunni!), dopo aver ottenuto con le unghie e con i denti la mia cattedra. Fino a meno di due settimane fa ero regolarmente in onda in radio. Il Covid esiste e fa male». Lui è Pierpaolo Fasano, docente e speaker radiofonico, che dal 19 novembre si trova in ospedale, dopo aver contratto il Covid. Un incubo e le foto e i video lo descrivono bene. Prima la maschera per l’ossigeno, poi il casco CPAP. I primi sintomi, poi il ricovero Pierpaolo è un uomo sano che, all’improvviso, si è trovato nel pieno di questa tempesta. Tutto è cominciato il 17 novembre: febbre alta fino a 40 gradi «come se fossi un forno», tosse ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) «Ho 33e non ho alcuna patologia particolare. Fino a meno di due settimane fa la mia era una vita tranquilla. Fino a due settimane fa ero regolarmente attivo con la didattica a distanza (quanto mi mancano i miei alunni!), dopo aver ottenuto con le unghie e con i denti la mia cattedra. Fino a meno di due settimane fa ero regolarmente in onda in radio. Il Covid esiste e fa male». Lui è Pierpaolo Fasano, docente e speaker radiofonico, che dal 19 novembre si trova in ospedale, dopo aver contratto il Covid. Un incubo e le foto e ilo descrivono bene. Prima la maschera per l’ossigeno, poi ilCPAP. I primi sintomi, poi il ricovero Pierpaolo è un uomo sano che, all’improvviso, si è trovato nel pieno di questa tempesta. Tutto è cominciato il 17 novembre: febbre alta fino a 40 gradi «come se fossi un forno», tosse ...

