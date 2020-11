Il prezzo di Bitcoin BTC può raggiungere nuovi record a dicembre?

Leggi su invezz

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ildi(BTC) è salito al massimo in quasi tre anni lo scorso mercoledì prima di una correzione al ribasso durante il Ringraziamento perdendo i guadagni settimanali ottenuti in precedenza. Analisi fondamentale: attesiGli investitori crypto hanno assistito a una forte mossa al rialzo deldigrazie all’essere percepiti come un rifugio sicuro contro l’inflazione e guidati dalle aspettative di adozione mainstream. La criptovaluta più grande del mondo è cresciuta di circa il 150% da inizio anno ed è aumentata di circa il 360% rispetto ai livelli di marzo dopo l’epidemia di coronavirus. “Spinto da un mix di struttura del mercato e solidi fondamentali, ilpotrebbe ora essere a pochi giorni dal suo massimo ...