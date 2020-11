Il Liceo “Pietro Giannone” di Caserta primo al Premio Nazionale “Storie di Alternanza” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Con il progetto «Stay at Home (coronavirus + emergency) Film Festival» il Liceo «Pietro Giannone» di Caserta vince il Premio Nazionale «Storie di Alternanza», organizzato da Unioncamere, che premia le migliori esperienze di alternanza scuola-lavoro tenute nell’anno scolastico 2019/20 sull’intero territorio Nazionale. Il Liceo Casertano raggiunge il primo Premio assoluto nella categoria licei superando oltre duecentotrenta progetti in gara (che hanno impegnato oltre tremila allievi) provenienti da tutta Italia e dopo essere stato già vincitore, lunedì, del Premio provinciale organizzato dalla Camera di Commercio di Caserta. L’evento di premiazione, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Con il progetto «Stay at Home (coronavirus + emergency) Film Festival» il«Pietro Giannone» divince il«Storie di Alternanza», organizzato da Unioncamere, che premia le migliori esperienze di alternanza scuola-lavoro tenute nell’anno scolastico 2019/20 sull’intero territorio. Ilno raggiunge ilassoluto nella categoria licei superando oltre duecentotrenta progetti in gara (che hanno impegnato oltre tremila allievi) provenienti da tutta Italia e dopo essere stato già vincitore, lunedì, delprovinciale organizzato dalla Camera di Commercio di. L’evento di premiazione, ...

