Il Grande Fratello Vip in onda il sabato sera al posto di Tu Si Que Vales (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo due mesi e mezzo di doppio appuntamento settimanale, il Grande Fratello Vip tornerà al canonico appuntamento del lunedì sera per far spazio alla fiction Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, che tornerà con la seconda stagione da questo venerdì. Il doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì) sarebbe dovuto ripartire a gennaio, ma è notizia dell’ultim’ora (riportata dal portale attendibile CheTvFa) che già da metà dicembre Alfonso Signorini tornerà a “sdoppiarsi” con i suoi vipponi. Il GF Vip non andrà però in onda di venerdì (serata dedicata alla fiction della Angiolini), ma il sabato sera, prendendo il posto di Tu Si Que Vales che chiuderà ufficialmente i battenti ... Leggi su biccy (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo due mesi e mezzo di doppio appuntamento settimanale, ilVip tornerà al canonico appuntamento del lunedìper far spazio alla fiction Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, che tornerà con la secstagione da questo venerdì. Il doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì) sarebbe dovuto ripartire a gennaio, ma è notizia dell’ultim’ora (riportata dal portale attendibile CheTvFa) che già da metà dicembre Alfonso Signorini tornerà a “sdoppiarsi” con i suoi vipponi. Il GF Vip non andrà però indi venerdì (ta dedicata alla fiction della Angiolini), ma il, prendendo ildi Tu Si Queche chiuderà ufficialmente i battenti ...

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - Serendipity0037 : @ziodiunozio Allora sarebbe l'ultima buonanotte perchè il Grande Fratello finirebbe! ?? - infoitcultura : Tommaso Zorzi lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ Maria Teresa Ruta pronta a.. -