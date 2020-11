Il governo ha stanziato 50 milioni di euro per le emittenti locali che trasmetteranno messaggi istituzionali sulla Covid-19 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra il 19 e il 27 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto numerose segnalazioni via WhatsApp che chiedevano di fare chiarezza circa un provvedimento del governo italiano che prevederebbe lo stanziamento di 50 milioni di euro da erogare alle emittenti radiotelevisive locali che trasmetteranno messaggi istituzionali sulla Covid-19. La maggior parte delle segnalazioni fa riferimento a un articolo pubblicato il 19 novembre da Oltre.tv – annoverato da NewsGuard tra i «siti che hanno pubblicato informazioni false o fuorvianti sul coronavirus» –, dal titolo “50 milioni dal governo per tv e radio che parlano di contagi fino al 30 aprile”. L’articolo parla di un «Fondo emergenza ... Leggi su facta.news (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra il 19 e il 27 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto numerose segnalazioni via WhatsApp che chiedevano di fare chiarezza circa un provvedimento delitaliano che prevederebbe lo stanziamento di 50dida erogare alleradiotelevisiveche-19. La maggior parte delle segnalazioni fa riferimento a un articolo pubblicato il 19 novembre da Oltre.tv – annoverato da NewsGuard tra i «siti che hanno pubblicato informazioni false o fuorvianti sul coronavirus» –, dal titolo “50dalper tv e radio che parlano di contagi fino al 30 aprile”. L’articolo parla di un «Fondo emergenza ...

