Il governo dell’Italia da Cavour a Conte e la questione mai risolta delle due Italie. Webinar sul libro di Enzo Scotti (Di venerdì 27 novembre 2020) “Governare l’Italia. Da Cavour a De Gasperi a Conte oggi” è il titolo del saggio di VincEnzo Scotti e Sergio Zoppi (Eurilink University Press, 2020) e anche il tema del dibattito che si svolge, in diretta streaming, martedì 1° dicembre 2020. alle ore 17 (per partecipare all’evento cliccare qui), e al quale, assieme ai due autori, partecipano Gian Paolo Manzella, sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico; Lidia D’Alessio, ordinario di Economia Aziendale, Università RomaTre; Antonio Padellaro, giornalista; Gaetano Sabatini, ordinario di Storia Economica, Università Roma Tre; Claudio Signorile Politico, già ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno. Modera il giornalista Enzo Carra. “Il volume – si legge nella nota di presentazione -, attraverso il costante e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) “Governare l’Italia. Daa De Gasperi aoggi” è il titolo del saggio di Vince Sergio Zoppi (Eurilink University Press, 2020) e anche il tema del dibattito che si svolge, in diretta streaming, martedì 1° dicembre 2020. alle ore 17 (per partecipare all’evento cliccare qui), e al quale, assieme ai due autori, partecipano Gian Paolo Manzella, sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico; Lidia D’Alessio, ordinario di Economia Aziendale, Università RomaTre; Antonio Padellaro, giornalista; Gaetano Sabatini, ordinario di Storia Economica, Università Roma Tre; Claudio Signorile Politico, già ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno. Modera il giornalistaCarra. “Il volume – si legge nella nota di presentazione -, attraverso il costante e ...

