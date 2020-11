Il governo chiude le piste da sci? La Svizzera ‘chiama’ gli italiani | nessun controllo per chi arriva dalle zone rosse

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 novembre 2020) Con il periodo natalizio e la stagione invernale alle porte l’Europa sta provando a trovare un punto d’incontro sulla chiusura o meno degli impiantiistici. Il fronte di Germania, Francia e Italia vuole evitare che gli sforzi fatti con le ultime misure restrittive possano essere vanificati con un nuovo “liberi tutti”, anche se solo parziale, sulleda. Insomma, se ci sarà uno stop agli sport invernali, dovrà essere uno stop comune a tutti, anche per tutelare i gestori degli impianti. Non sono dello stesso avviso Austria eche hanno già annunciato che in dicembre sierà. E lo si farà, garantiscono, in piena sicurezza. Dopo un lockdown di quasi un mese, Vienna è pronta ad allentare le misure e non ha intenzione di rinunciare al turismo invernale che costituisce il 15% del Pil. ...