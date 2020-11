Il governo al lavoro sul nuovo Dpcm, il premier: "Nel pomeriggio avremo novità". Quando parla Conte? (Di venerdì 27 novembre 2020) Il governo sta preparando il nuovo Dpcm e già oggi pomeriggio potrebbero esserci novità sugli scenari delle misure anti-Covid in vigore dal 4 dicembre con la possibilità che alcune regioni rosse vengano... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilsta preparando ile già oggipotrebbero essercisugli scenari delle misure anti-Covid in vigore dal 4 dicembre con la possibilità che alcune regioni rosse vengano...

Ultime Notizie dalla rete : governo lavoro Recovery fund, governo al lavoro su piano e governance: una cabina di regia per recuperare i ritardi la Repubblica Anche nel 2021 il congedo di paternità resta pari a sette giorni

Lo prevede un passaggio del disegno di legge di bilancio 2021 presentata dal Governo. In attesa che il Parlamento recepisca la direttiva europea che prevede la concessione di un minimo di dieci giorni ...

Formazienda, 10 milioni di euro per formare risorse umane

Condividi questo articolo:Roma, 26 nov. (Labitalia) – Un avviso di finanziamento da 10 milioni di euro che intercetta anche la dotazione del ‘Fondo nuove competenze’ (Fnc), istituito dal governo con i ...

