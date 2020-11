Il Fatto: La guerra per l’eredità di Maradona scatena la crisi familiare (Di venerdì 27 novembre 2020) A sole 24 ore dalla scomparsa di Diego Armando Maradona è già scoppiata la faida per l’immensa fortuna lasciata dal Pibe de Oro. Una battaglia per accaparrarsi parte del patrimonio di Diego che al netto sarebbe di circa 100.000 euro più diversi milioni di debiti. Quello che fa più gola sono certamente gli immobili, le automobili e il suo carro armato bielorusso e anche i circa 480 oggetti di valore di cui si è appropriata l’ex moglie Claudia Villafane. Una storia decisamente triste come racconta Il Fatto Quotidiano che si preannuncia una vera e propria guerra considerando che nel 2018 Maradona dichiarò che non avrebbe lasciato nulla alla famiglia, ma solo in beneficenza. Il codice civile argentino prevede però un diritto forzoso degli eredi legittimi (nati dal matrimonio con la Villafane: Dalma e Giannina) a cui ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) A sole 24 ore dalla scomparsa di Diego Armandoè già scoppiata la faida per l’immensa fortuna lasciata dal Pibe de Oro. Una battaglia per accaparrarsi parte del patrimonio di Diego che al netto sarebbe di circa 100.000 euro più diversi milioni di debiti. Quello che fa più gola sono certamente gli immobili, le automobili e il suo carro armato bielorusso e anche i circa 480 oggetti di valore di cui si è appropriata l’ex moglie Claudia Villafane. Una storia decisamente triste come racconta IlQuotidiano che si preannuncia una vera e propriaconsiderando che nel 2018dichiarò che non avrebbe lasciato nulla alla famiglia, ma solo in beneficenza. Il codice civile argentino prevede però un diritto forzoso degli eredi legittimi (nati dal matrimonio con la Villafane: Dalma e Giannina) a cui ...

Il bottino da accaparrarsi è esiguo per quanto riguarda il patrimonio netto e poi Diego aveva detto che sarebbe andato in beneficenza. Saranno gli avvocati a districare la questione ...

Eredità di Maradona, è partita la guerra: l’avvocato controlla, tutti vogliono un pezzo del tesoro

Sul conto di Diego ci sarebbero solo 100 mila dollari, ma le proprietà sono molteplici: gioielli, terreni, appartamenti nel centro di Buenos Aires, sei auto di lusso tra cui Bmw, Audi e Rolls Royce e ...

