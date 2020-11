Il fallimento delle Usca, attive solo al 50%. Il caso del Lazio (Di sabato 28 novembre 2020) Per mesi medici ed epidemiologi hanno spiegato che il Covid-19 si combatte sul territorio, e che le terapie intensive dovrebbero rappresentare l’estrema difesa. Asl e medici di base, cioè quel che resta della sanità territoriale, avrebbero dovuto svolgere un ruolo di primo piano. Impoverite da anni di tagli le prime, anziani e privi di infrastrutture adeguate per la gestione dei malati Covid i secondi, il governo in piena prima ondata aveva provato a rimediare mettendo in campo le Usca. La … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 28 novembre 2020) Per mesi medici ed epidemiologi hanno spiegato che il Covid-19 si combatte sul territorio, e che le terapie intensive dovrebbero rappresentare l’estrema difesa. Asl e medici di base, cioè quel che resta della sanità territoriale, avrebbero dovuto svolgere un ruolo di primo piano. Impoverite da anni di tagli le prime, anziani e privi di infrastrutture adeguate per la gestione dei malati Covid i secondi, il governo in piena prima ondata aveva provato a rimediare mettendo in campo le. La … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : fallimento delle SANITA': FRAGOMENI, “I CITTADINI CALABRESI STANNO PAGANDO IL FALLIMENTO DELLA POLITICA. NECESSARIA NOMINA COMMISSARIO” Telemia Caccia ai rendimenti 2021, occhio ai titoli bancari

(Teleborsa) - Avvisate gli investitori, che si allaccino le cinture e si preparino a cavalcare il rimbalzo dei listini. Con un 2020 che è stato atipico per molte società quotate ...

Mancia che ti passa

Il trucco c'è, e si vede: le Banche centrali armeggiano che è un piacere, tra la liquidità immessa nei circuiti finanziari comprando titoli di stato ed i finanziamenti alle banche.

