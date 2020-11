Il derby fra Germania e Francia per Biden E l’Italia…

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 novembre 2020) C’è grande fermento nel Vecchio continente per l’ingresso di Joealla Casa Bianca. L’obiettivo è normalizzare i rapporti commerciali dopo i quattro anni di Donald Trump caratterizzati da aspre tensioni. In prima fila ci sonoche, racconta Bloomberg, stanno “guidando gli sforzi per prendere contatti competitivi per il team del presidente eletto”. Parigi punta in primis a risolvere la controversia Airbus-Boeing. Berlino, invece, spera di rilanciare il dialogo commerciale per evitare, dipendente com’è dall’export, nuovi dazi sull’export e per cancellare quelli dell’era trumpiana, spiega l’agenzia americana. Che ricorda anche come ladi Angela Merkel stia mettendo in guardia dagli sforzi commerciali della Cina, che ha da poco firmato un accordo per un’area di libero scambio ...