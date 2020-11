Il Covid-19 causa anche problemi di coagulazione (Di venerdì 27 novembre 2020) anche se il problema principale nel Covid è rappresentato da problemi respiratori, ora gli scienziati hanno rilevato che vi è anche una tendenza all’ipercoagulazione del sangue. In un nuovo studio pubblicato dalla EClinical Medicine by The Lancet, alcuni ricercatori hanno spiegato come l’ipercoagulazione aumenti il rischio di morte di oltre il 74%. Sotto la guida di Mahmoud Malas, MD, primario chirurgo nel reparto di malattie Vascolari ed Endovascolari alla San Diego Health, i ricercatori hanno studiato oltre 8000 pazienti con il Coronavirus. Dopo di che hanno stilato delle statistiche, determinando il rischio di morte dei pazienti con le trombosi e di quelli senza trombosi. I pazienti con trombosi avevano un rischio più alto di morte. Ha detto il dottor Malas: “Abbiamo notato ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 27 novembre 2020)se il problema principale nelè rappresentato darespiratori, ora gli scienziati hanno rilevato che vi èuna tendenza all’iperdel sangue. In un nuovo studio pubblicato dalla EClinical Medicine by The Lancet, alcuni ricercatori hanno spiegato come l’iperaumenti il rischio di morte di oltre il 74%. Sotto la guida di Mahmoud Malas, MD, primario chirurgo nel reparto di malattie Vascolari ed Endovascolari alla San Diego Health, i ricercatori hanno studiato oltre 8000 pazienti con il Coronavirus. Dopo di che hanno stilato delle statistiche, determinando il rischio di morte dei pazienti con le trombosi e di quelli senza trombosi. I pazienti con trombosi avevano un rischio più alto di morte. Ha detto il dottor Malas: “Abbiamo notato ...

COVID 19 – Testimonianza, d.ssa. Ida Ferrara “Encomiabile l’operato di Mlattie infettive”

CAMPOBASSO – E tra tante incertezze polemiche paure sospetti sulla gestione della pandemia dei malati Covid dentro e fuori gli ospedali ... sanitaria e figlia di genitori ricoverati a causa del ...

