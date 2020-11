Il Consiglio di Stato: “Restano valide le misure anti-Covid per la scuola. Pochi decessi tra gli studenti? Ma sono veicolo di contagio in casa” (Di venerdì 27 novembre 2020) Le misure anti-Covid per la scuola restano valide: la terza sezione del Consiglio di Stato ha respinto con un’ordinanza depositata oggi l’appello cautelare proposto da alcuni genitori per la sospensione dei decreti ministeriali che regolano le norme per prevenire il contagio da coronavirus nelle aule. Nel loro ricorso, alcuni genitori ponevano rilievi sulle prescrizioni contenute nei decreti dalla didattica a distanza alle modalità di accesso e uscita da scuola, passando per uscite a orari scaglionati e obbligo di mascherina. Il Consiglio di Stato ha osservato che “la fase di attuale recrudescenza della diffusione epidemiologica depone oggettivamente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dagli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Leper larestano: la terza sezione deldiha respinto con un’ordinanza depositata oggi l’appello cautelare proposto da alcuni genitori per la sospensione dei decreti ministeriali che regolano le norme per prevenire ilda coronavirus nelle aule. Nel loro ricorso, alcuni genitori ponevano rilievi sulle prescrizioni contenute nei decreti dalla didattica a distanza alle modalità di accesso e uscita da, passando per uscite a orari scaglionati e obbligo di mascherina. Ildiha osservato che “la fase di attuale recrudescenza della diffusione epidemiologica depone oggettivamente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dagli ...

Le mascherine a scuola vanno portate, il Consiglio di Stato dice no a chi dice che fanno male alla salute

