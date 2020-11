Il Collegio 5 | Maria Teresa Cristini ecco il prima e il dopo reality della pungente ragazza

Leggi su virali.video

(Di venerdì 27 novembre 2020)è una delle studentesse deldi casa Rai “Il”, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Come sapranno già i fan del programma, la trasmissione prevede l’inserimento, per un determinato periodo, di alcuni ragazzi in un ambiente scolastico pieno di regolamenti e direttive, con l’aggiuntiva collocazione, in un periodo storico ben definito e differente dall’attuale. La quinta edizione ha visto i ragazzi indotti a vivere come se fosse l’anno 1992. Tra i vari concorrenti di quest’anno troviamo la giovane. La, appena 14 enne è nata a Sant’Olcese in provincia di Genova. cedit: ilufficialerai Immediatamenteil suo ingresso nel famoso ...