Il centesimo di euro con la Mole Antonelliana di Torino: ecco quanto vale! Solitamente le monetine, i ramini per intenderci, non sono molto apprezzati, tutti se ne vogliono liberare, ma trattare con superficialità le monetine da 1 centesimo di euro non è sempre una buona idea, potreste infatti essere i fortunati possessori di uno di quei 7.000 pezzi circa i quali, in virtù di un errore della zecca di Stato, hanno un valore di oltre 2.500 euro. Dunque, i centesimi di euro difettosi sono una vera fortuna. In circolazione esistono delle monetine da 1 centesimo che per i collezionisti valgono almeno 2.500 euro, e una di queste è stata pagata addirittura 6.600 euro nel corso del 2013. Centesimi di euro difettosi: ecco perché valgono una fortuna! La Zecca di Stato ha commesso un errore stampando sul retro di alcune ...

Solitamente le monetine, i ramini per intenderci, non sono molto apprezzati, tutti se ne vogliono liberare, ma trattare con superficialità le monetine da 1 centesimo di euro non è sempre una buona ide ...

