Il 42% delle violenze sessuali in Italia avviene per mano straniera (Di venerdì 27 novembre 2020) Mauro Indelicato I dati Istat hanno certificato come quasi la metà dei reati contro le donne avvengono da cittadini di origine straniera, soprattutto extracomunitaria Le violenze contro una donna è uno degli atti più deprecabili che possano esistere. L'aggressione e l'abuso fisico sono piaghe terribili, che da sole certamente le leggi non sono in grado di sconfiggere. Occorre, se davvero si vuole inaugurare una nuova stagione volta ad estirpare questi mali, avere un quadro di insieme. Conoscere quindi fino in fondo la situazione, al netto di giudizi e pregiudizi di natura prettamente ideologica. E, da questo punto di vista, c'è un dato che risalta più di tutti: a perpetuare in Italia questo tipo di crimini, sono soprattutto cittadini di origine extra comunitaria. I dati Istat A sottolinearlo è un articolo di Gianluca ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Mauro Indelicato I dati Istat hanno certificato come quasi la metà dei reati contro le donne avvengono da cittadini di origine, soprattutto extracomunitaria Lecontro una donna è uno degli atti più deprecabili che possano esistere. L'aggressione e l'abuso fisico sono piaghe terribili, che da sole certamente le leggi non sono in grado di sconfiggere. Occorre, se davvero si vuole inaugurare una nuova stagione volta ad estirpare questi mali, avere un quadro di insieme. Conoscere quindi fino in fondo la situazione, al netto di giudizi e pregiudizi di natura prettamente ideologica. E, da questo punto di vista, c'è un dato che risalta più di tutti: a perpetuare inquesto tipo di crimini, sono soprattutto cittadini di origine extra comunitaria. I dati Istat A sottolinearlo è un articolo di Gianluca ...

repubblica : Denunciò i rischi del Morandi: trasferito sotto il Monte Bianco [di Giuseppe Filetto] [aggiornamento delle 05:42] - ladivoralibri : @Ro_Berta_42 @SheMsBluebell @lucalemax @artdielle Io sono una talpa dai 12 anni. E purtroppo non posso portare le l… - rep_milano : Yara Gambirasio, dieci anni fa la sua scomparsa: le indagini su Bossetti e quella sentenza che fa giustizia [di Pie… - occhifuggenti : RT @emibrancaccio: Sono anni che la politica e la stampa mainstream attaccano gli scioperi, in nome dei lavoratori che non riescono a eserc… - Ro_Berta_42 : @ladivoralibri @SheMsBluebell @lucalemax @artdielle Fantastica!?? Mi confermate che noi lettori siamo tutti delle ta… -

Ultime Notizie dalla rete : 42% delle Il 42% delle violenze sessuali in Italia avviene per mano straniera il Giornale Catania: arrestati due ladri seriali

Approfittavano che i proprietari avessero lasciati incustoditi dei beni materiali all’interno delle proprie autovetture. Con l’accusa di tentata rapina aggravata, furto aggravato e indebito utilizzo d ...

Riaperture, i negozianti sperano. In mille già pronti per il Natale

Domani il governo può decidere di promuovere la Lombardia a zona arancione. L'Ascom: «Noi commercianti vogliamo ripartire, questa è l’ultima opportunità» ...

Approfittavano che i proprietari avessero lasciati incustoditi dei beni materiali all’interno delle proprie autovetture. Con l’accusa di tentata rapina aggravata, furto aggravato e indebito utilizzo d ...Domani il governo può decidere di promuovere la Lombardia a zona arancione. L'Ascom: «Noi commercianti vogliamo ripartire, questa è l’ultima opportunità» ...