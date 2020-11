Il 27 novembre è il Black Friday | occhio alle offerte imperdibili

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il 27è il, il giorno dei grandi affari per chi vuole dedicarsi agli acquisti. L’Italia si prepara al2020, un evento che nel corso degli ultimi anni ha preso piede nel nostro Paese che ha iniziato ad approfittare dei grandi sconti applicati da grande marche, singoli negozi, negozi digitali e centri commerciali.2020, la data da segnare sul calendario: in Italia il grande giorno per gli acquisti sottocosto è il 27Per quanto riguarda il 2020 ilè il 27, a ridosso del Cyber Monday e dell’inizio delle feste di Natale. Come abbiamo imparato nel corso degli anni, a conferma del legame strettissimo con la cultura ...