"Ida…". Roberta è molto preoccupata. UeD, cosa è successo dopo il ritorno di fiamma tra lei e Riccardo (Di venerdì 27 novembre 2020) Riccardo Guarnieri sempre più protagonista di Uomini e Donne. Ma l'ombra di Ida Platano non lo molla. La settimana scorsa il cavaliere di Taranto, single da mesi dopo la fine della storia con la dama, aveva fatto il suo ingresso in studio e dato la sua versione dei fatti. "Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà – ha raccontato a Maria De Filippi e al pubblico parlando ovviamente di Ida – non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos'altro". "Ad un certo punto mi sono trovato ad affrontare qualcosa che le era stato raccontato da un'altra persona e così siamo arrivati a discussioni molto pesanti". Incalzato dalla padrona di casa, ha poi spiegato che una donna misteriosa avrebbe raccontato a Ida di aver avuto una relazione con lui e di essere persino rimasta incinta. Chiacchiere da bar a ...

