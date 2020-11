Ibra torna in nazionale? Incontro con il CT della Svezia (Di venerdì 27 novembre 2020) Ibrahimovic prepara il grande ritorno in nazionale? Troppo presto per dirlo. La certezza è che uno scenario che appariva lontanissimo dalla realtà, starebbe piano piano assumendo i contorni di una possibilità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante del Milan e la Svezia stanno gettando le basi per provare a ricongiungersi davvero. In L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 27 novembre 2020)himovic prepara il grande ritorno in? Troppo presto per dirlo. La certezza è che uno scenario che appariva lontanissimo dalla realtà, starebbe piano piano assumendo i contorni di una possibilità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante del Milan e lastanno gettando le basi per provare a ricongiungersi davvero. In L'articolo

