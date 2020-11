Ibra eroe della rivolta contro Fifa EA Sports, Raiola: “In 300 lo seguiranno” (Di venerdì 27 novembre 2020) La grande battaglia di Zlatan Ibrahimovic contro il colosso dei videogiochi EA Sports, colpevole secondo l’attaccante del Milan di fare profitto usando abusivamente la sua immagine nella serie bestseller Fifa, assume toni un po’ grotteschi. Mino Raiola, che lo rappresenta, ha rilanciato una lunga intervista al Telegraph (ripresa da Calcio e Finanza) dipingendo Ibra come una sorta di eroe della rivoluzione contro gli interessi delle multinazionali che sfruttano le “povere” superstar del calcio mondiale. Secondo Raiola sarebbero oltre 300 i giocatori pronti a unirsi alla battaglia, e ricorrere eventualmente alle vie legali per vedersi riconosciuti ulteriori proventi per l’utilizzo delle loro immagini nel popolare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) La grande battaglia di Zlatanhimovicil colosso dei videogiochi EA, colpevole secondo l’attaccante del Milan di fare profitto usando abusivamente la sua immagine nella serie bestseller, assume toni un po’ grotteschi. Mino, che lo rappresenta, ha rilanciato una lunga intervista al Telegraph (ripresa da Calcio e Finanza) dipingendocome una sorta dirivoluzionegli interessi delle multinazionali che sfruttano le “povere” superstar del calcio mondiale. Secondosarebbero oltre 300 i giocatori pronti a unirsi alla battaglia, e ricorrere eventualmente alle vie legali per vedersi riconosciuti ulteriori proventi per l’utilizzo delle loro immagini nel popolare ...

