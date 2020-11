I tiktoker più famosi d'Italia scrivono libri che vendono un sacco (Di venerdì 27 novembre 2020) Decine di titoli l’anno, migliaia di copie vendute, volumi saldi ai primi posti delle classifiche per settimane. Sono i fanbook dei tiktoker famosi, libri zeppi di immagini, scritte colorate, disegni e frammenti di vita degli adolescenti. Un mondo così lontano rispetto a quello degli adulti che per provare a capirlo bisognerà, forse, ricorrere al loro stesso linguaggio: frasi brevi e d’effetto, gesti & sorrisi, racconti strappa-risate. La versione scritta di quelle manciate di secondi che tengono inchiodati gli adolescenti ai loro smartphone: solo a settembre l’app di TikTok ha registrato più di 23 milioni di download. Tra questi, molti saranno i prossimi lettori di quella cinquantina di titoli che gli editori Italiani si strappano di mano per assicurarsi il prossimo influencer dalle uova d’oro: da Zoe Massenti a ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Decine di titoli l’anno, migliaia di copie vendute, volumi saldi ai primi posti delle classifiche per settimane. Sono i fanbook deizeppi di immagini, scritte colorate, disegni e frammenti di vita degli adolescenti. Un mondo così lontano rispetto a quello degli adulti che per provare a capirlo bisognerà, forse, ricorrere al loro stesso linguaggio: frasi brevi e d’effetto, gesti & sorrisi, racconti strappa-risate. La versione scritta di quelle manciate di secondi che tengono inchiodati gli adolescenti ai loro smartphone: solo a settembre l’app di TikTok ha registrato più di 23 milioni di download. Tra questi, molti saranno i prossimi lettori di quella cinquantina di titoli che gli editorini si strappano di mano per assicurarsi il prossimo influencer dalle uova d’oro: da Zoe Massenti a ...

xbeaa1 : RT @liveasyouwantt: ma quando i tiktoker fanno le live di scuse più false del mondo la gente ci crede pure? - liveasyouwantt : ma quando i tiktoker fanno le live di scuse più false del mondo la gente ci crede pure? - dovrian : oggi un vaffanculo enorme alle tiktoker che simulano graffi e lividi col trucco per ottenere due like in più, fate schifo - ladyhilaryy : ma a cosa serve studiare se alla fine quelli che si fanno più soldi sono i tiktoker e gli influencer - neversogolden : Con questi tiktoker voi ve la cantate e voi ve la suonate, prima li rendete famosi poi li cancellate poi spammate v… -

Ultime Notizie dalla rete : tiktoker più Singoli più venduti: Italia (Agg. 17 Settembre 2010) Soundsblog.it