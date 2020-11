I sindacati dei medici: “Non allentare le misure anti-Covid per Natale. Comprensibili esigenze dell’economia, ma ospedali sovraccarichi” (Di venerdì 27 novembre 2020) “Non allentare le misure restrittive”. I sindacati dei dirigenti medici chiedono di mantenere in vigore le norme anti-Covid nel periodo natalizio perché, seppur la curva dei nuovi casi cresca meno velocemente, gli ospedali restano in “sovraccarico” con una occupazione dei posti letto nelle Terapie intensive e reparti Covid “particolarmente elevata”. I dati, è l’appello dell’Intersindacale della Dirigenza Medica e Sanitaria, “mostrano segnali di rallentamento della crescita dell’epidemia da Sars-CoV-2?, tuttavia “le condizioni di sovraccarico del sistema ospedaliero, con occupazione delle Terapie Intensive e aree Covid particolarmente elevata, impongono di non allentare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020)lerestrittive”. Idei dirigentichiedono di mantenere in vigore le normenel periodo natalizio perché, seppur la curva dei nuovi casi cresca meno velocemente, glirestano in “sovraccarico” con una occupazione dei posti letto nelle Terapie intensive e reparti“particolarmente elevata”. I dati, è l’appello dell’Intersindacale della Dirigenza Medica e Sanitaria, “mostrano segnali di rallentamento della crescita dell’epidemia da Sars-CoV-2?, tuttavia “le condizioni di sovraccarico del sistemaero, con occupazione delle Terapie Intensive e areeparticolarmente elevata, impongono di nonle ...

FratellidItalia : Complimenti ai sindacati maggiormente rappresentativi dei dipendenti della Presidenza del Consiglio che hanno decis… - clikservernet : I sindacati dei medici: “Non allentare le misure anti-Covid per Natale. Comprensibili esigenze dell’economia, ma os… - Noovyis : (I sindacati dei medici: “Non allentare le misure anti-Covid per Natale. Comprensibili esigenze dell’economia, ma o… - lazzaretti_c : RT @bianca_cappa: Sindacati dei lavoratori pubblici minacciano scioperi per la perdita di benefit quali i buoni pasto per chi fa smart work… - davidebrina76 : RT @bianca_cappa: Sindacati dei lavoratori pubblici minacciano scioperi per la perdita di benefit quali i buoni pasto per chi fa smart work… -

Ultime Notizie dalla rete : sindacati dei Diritti di immagine: la battaglia di Ibra contro Fifa21 e sindacato e tutti i nodi giuridici Il Sole 24 ORE I sindacati dei medici: “Non allentare le misure anti-Covid per Natale. Comprensibili esigenze dell’economia, ma ospedali sovraccarichi”

“Non allentare le misure restrittive”. I sindacati dei dirigenti medici chiedono di mantenere in vigore le norme anti-Covid nel periodo natalizio perché, seppur la curva dei nuovi casi cresca meno vel ...

Cgil, CISL e UIL proclamano lo sciopero dei dipendenti pubblici

GianMaria Vedovi (MN):"Giusto il rinnovo del contratto, ma lo sciopero è una mancanza di rispetto per tutti quei lavoratori penalizzati dai DPCM".Roma: Contratto dei dipendenti pubblici scaduto da 3 a ...

“Non allentare le misure restrittive”. I sindacati dei dirigenti medici chiedono di mantenere in vigore le norme anti-Covid nel periodo natalizio perché, seppur la curva dei nuovi casi cresca meno vel ...GianMaria Vedovi (MN):"Giusto il rinnovo del contratto, ma lo sciopero è una mancanza di rispetto per tutti quei lavoratori penalizzati dai DPCM".Roma: Contratto dei dipendenti pubblici scaduto da 3 a ...