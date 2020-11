I Goonies | in arrivo la reunion per beneficenza

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 27 novembre 2020) Alcuni attori del film di culto Iparteciperanno a un evento speciale online peril 5 dicembre. Alcuni attori del film di culto Iparteciperanno a un evento speciale online peril 5 dicembre. Come riportato dal sito ComicBook.com, si tratta di un'iniziativa per raccogliere fondi per l'associazione No Kid Hungry, e per chi non fosse in grado di donare ci sarà comunque la possibilità di contribuire un minimo poiché la diretta streaming sarà monetizzata. Al momento è confermata la partecipazione del seguenti membri del cast: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Robert Davi, Corey Feldman, Kerri Green Joe Pantoliano, Martha Plimpton e Jonathan Ke Quan. L'iniziativa è sostenuta da Share Your Strength, che collabora …