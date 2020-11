I giovani per il clima chiamano, la loro voce non si può ignorare (Di venerdì 27 novembre 2020) Dei “Fridays for future” si è detto e scritto tanto, e in molte occasioni gli incoraggiamenti sono apparsi un tantino pelosi. Chi lodava pensava di mettersi al riparo dalle contestazioni. Vale la pena segnalare un interessante salto di qualità del movimento, che ha come baricentro proprio il nostro Paese. Se il legame tra la crisi sanitaria globale e quella ambientale appare stretto e incontrovertibile, e quindi le ragioni dei giovani per il clima non possono che essere state rafforzate dagli eventi recenti, è altrettanto vero che la lunga fase di distanziamento avrebbe potuto togliere slancio a un movimento che ha fondato la propria forza vitale sulle manifestazioni, sulla partecipazione, sulla creatività sbandierata negli incontri pubblici e nelle marce. Ciò a cui assistiamo è invece una maturazione. L’impressione di generica protesta che si sarebbe ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Dei “Fridays for future” si è detto e scritto tanto, e in molte occasioni gli incoraggiamenti sono apparsi un tantino pelosi. Chi lodava pensava di mettersi al riparo dalle contestazioni. Vale la pena segnalare un interessante salto di qualità del movimento, che ha come baricentro proprio il nostro Paese. Se il legame tra la crisi sanitaria globale e quella ambientale appare stretto e incontrovertibile, e quindi le ragioni deiper ilnon possono che essere state rafforzate dagli eventi recenti, è altrettanto vero che la lunga fase di distanziamento avrebbe potuto togliere slancio a un movimento che ha fondato la propria forza vitale sulle manifestazioni, sulla partecipazione, sulla creatività sbandierata negli incontri pubblici e nelle marce. Ciò a cui assistiamo è invece una maturazione. L’impressione di generica protesta che si sarebbe ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, con la pandemia ansia raddoppiata tra i giovani, per quasi 1 su 4 #ANSA - repubblica : Pavia, la frase shock del consigliere comunale: 'Per salvare pochi vecchietti si rovina la vita ai giovani' - gualtierieurope : Le parole di @Pontifex_it rivolte ai giovani di #FrancescoEconomy ci chiamano a un impegno comune per il futuro: p… - MeryPavoni : RT @raffamad81: #MattiaFeltri che Usa un giornale come se fosse il suo Myspace e che ancora non sta a casa a mandare curricula in cerca di… - raffamad81 : #MattiaFeltri che Usa un giornale come se fosse il suo Myspace e che ancora non sta a casa a mandare curricula in c… -

Ultime Notizie dalla rete : giovani per Imprenditori, manager, professionisti: nasce l'alleanza dei giovani per il Paese ANSA Nuova Europa Truffe online: universitari più colpiti per scarsa cultura finanziaria

L’approccio dei giovani al mondo bancario e più in generale al risparmio sono un tema di grande interesse per UniCredit come ha sottolineato Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy del Gruppo ...

Milan versione Europa: doppio play e spazio ai giovani

Come cambia la squadra di Pioli quando affronta i match in Europa League. Un Milan leggermente diverso da quello classico.

L’approccio dei giovani al mondo bancario e più in generale al risparmio sono un tema di grande interesse per UniCredit come ha sottolineato Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy del Gruppo ...Come cambia la squadra di Pioli quando affronta i match in Europa League. Un Milan leggermente diverso da quello classico.