I funerali di Diego Armando Maradona a Buenos Aires (Di venerdì 27 novembre 2020) Scontri con la polizia, arresti e feriti: non è il bilancio di una giornata di proteste, ma le conseguenze dell’enorme calca sopraffatta dall’emozione che si è radunata a Buenos Aires e nelle piazze di tutta l’Argentina per l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona. Durante tutta la giornata di ieri, culminata con la sepoltura del Pibe de Oro nel cimitero di Bella Vista, a 40 chilometri dalla capitale. La famiglia e le autorità hanno provato a gestire una marea umana intenzionata a dare l’ultimo saluto all’ex calciatore, in barba alle norme di distanziamento sociale in vigore nel paese sudamericano. La tensione crescente, che ha spinto alcuni tifosi a forzare i cordoni di sicurezza per cercare di entrare alla camera ardente, non è stata placata neppure dall’intervento del presidente Alberto Fernandez, ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) Scontri con la polizia, arresti e feriti: non è il bilancio di una giornata di proteste, ma le conseguenze dell’enorme calca sopraffatta dall’emozione che si è radunata ae nelle piazze di tutta l’Argentina per l’ultimo saluto a. Durante tutta la giornata di ieri, culminata con la sepoltura del Pibe de Oro nel cimitero di Bella Vista, a 40 chilometri dalla capitale. La famiglia e le autorità hanno provato a gestire una marea umana intenzionata a dare l’ultimo saluto all’ex calciatore, in barba alle norme di distanziamento sociale in vigore nel paese sudamericano. La tensione crescente, che ha spinto alcuni tifosi a forzare i cordoni di sicurezza per cercare di entrare alla camera ardente, non è stata placata neppure dall’intervento del presidente Alberto Fernandez, ...

