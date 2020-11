I docenti: chi vuole mandarli a scuola anche di domenica, chi accorciare vacanze, chi lezione mattina e pomeriggio, come se finora non avessero fatto nulla. Lettera (Di venerdì 27 novembre 2020) inviata da Caterina Moccia - Da tempo si assiste allo svilimento della figura docente e in questo periodo di difficoltà conseguente alla pandemia, ancora di più. Nessuno sembra preoccuparsi o curarsi di quello che accade loro. Chi suggerisce di mandarli a scuola anche la domenica, chi vuol accorciare le vacanze natalizie, chi li vuole a lezione mattino e pomeriggio, come se fino ad ora avessero fatto vacanza. Tutti si sentono in diritto di dire come devono lavorare, cosa che, mi permetto di dire, non accade in nessun altro settore come in questo, se non, forse, nel calcio dove si sentono tutti allenatori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) inviata da Caterina Moccia - Da tempo si assiste allo svilimento della figura docente e in questo periodo di difficoltà conseguente alla pandemia, ancora di più. Nessuno sembra preoccuparsi o curarsi di quello che accade loro. Chi suggerisce dila, chi vuollenatalizie, chi limattino ese fino ad oravacanza. Tutti si sentono in diritto di diredevono lavorare, cosa che, mi permetto di dire, non accade in nessun altro settorein questo, se non, forse, nel calcio dove si sentono tutti allenatori. L'articolo .

LuciaLaVita1 : RT @annacerati: @RaiNews La proposta di aprire le scuole la domenica nasconde il pensiero che per studenti e docenti la DAD sia una specie… - gjscco : RT @annacerati: @RaiNews La proposta di aprire le scuole la domenica nasconde il pensiero che per studenti e docenti la DAD sia una specie… - annacerati : @RaiNews La proposta di aprire le scuole la domenica nasconde il pensiero che per studenti e docenti la DAD sia una… - aspirantestoico : RT @PieroSorr: Mi capita di parlare con docenti e presidi, e tutti mi raccontano di studenti e studentesse preoccupati o angosciati, se non… - silviaballestra : RT @PieroSorr: Mi capita di parlare con docenti e presidi, e tutti mi raccontano di studenti e studentesse preoccupati o angosciati, se non… -