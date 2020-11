I concorrenti del Grande Fratello VIP 5 sono convinti che stasera si vada in onda (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella casa del Grande Fratello VIP 5 a quanto pare le notizie non corrono molto velocemente. I concorrenti infatti ormai da ore parlano di quello che decideranno di fare in vista del possibile abbandono o della scelta di continuare il gioco. Ma allo stesso tempo si rendono conto che prima di prendere una decisione bisogna capire ad esempio, cosa succederà nella puntata in onda oggi 27 novembre 2020, la classica puntata del venerdì. I problema è che questa sera non andrà in onda nessuna puntata: su Canale 5 infatti verrà trasmessa la prima puntata de Il silenzio dell’acqua, la nuova fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Passotti, alla sua seconda stagione. A quanto pare però i vipponi non sono informati della cosa e continuano a prepararsi per la puntata di questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella casa delVIP 5 a quanto pare le notizie non corrono molto velocemente. Iinfatti ormai da ore parlano di quello che decideranno di fare in vista del possibile abbandono o della scelta di continuare il gioco. Ma allo stesso tempo si rendono conto che prima di prendere una decisione bisogna capire ad esempio, cosa succederà nella puntata inoggi 27 novembre 2020, la classica puntata del venerdì. I problema è che questa sera non andrà innessuna puntata: su Canale 5 infatti verrà trasmessa la prima puntata de Il silenzio dell’acqua, la nuova fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Passotti, alla sua secstagione. A quanto pare però i vipponi noninformati della cosa e continuano a prepararsi per la puntata di questa ...

trash_italiano : I concorrenti del #GFVIP stasera quando scopriranno di dover restare nella casa altri due mesi. - gioacchinobpb12 : RT @teaoctober: @XFactor_Italia @cmqmartina Pensavo che un'edizione peggiore di quella scorsa non ci potesse essere. Mi sbagliavo. Ero fel… - TibetNews11 : 15 gruppi di #concorrenti sono avanzati alle finali del secondo #concorso di #imprenditorialità per laureati a Nagqu - actuallygaia : @niallsflowers è una gara anche tra giudici purtroppo, non solo tra concorrenti. E la strategia è e sarà sempre uti… - fil_garzo_85 : @alecattelan comincio a pensare che il voto del pubblico sia inversamente proporzionale alle critiche del giudice v… -