Huawei P50 potrebbe equipaggiare un sensore fotografico con lenti liquide

Huawei starebbe ipotizzando di integrare liquid lenses come fotocamere dei suoi nuovi P50, con tempi di autofocus di millisecondi.

Nuovi brevetti ci mostrano come funziona la tecnologia Liquid Lens che potrebbe debuttare a bordo della fotocamera di Huawei P50 e P50 Pro.

A quanto pare per Huawei P50, la società cinese potrebbe decidere di utilizzare le lenti liquide per migliorare autofocus e stabilità.

