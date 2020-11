“Hasta Siempre Diego” | i tifosi azzurri di Montesarchio salutano il Pibe de Oro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – La morte di Maradona ha sconvolto il mondo intero. Le manifestazioni di affetto e cordoglio si stanno moltiplicando, specie nei luoghi che lo hanno visto protagonista: Argentina e Italia. Ieri Napoli si è accesa ma ipartenopei non si trovano solo nel capoluogo campano, sono sparsi in tutta la Regione e sono tanti. Testimonianza da Benevento con un mazzo di fiori depositato al San Paolo; cori, striscioni e fumogeni in un altro piccolo feudo di. Nella cittadina caudina, ieri sera, c’è stata un’altra manifestazione d’affetto nei confronti delde Oro. Appuntamento in piazza, maglia numero 10 e cori per l’ultimo grande re del calcio mondiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.