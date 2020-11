Hanno ucciso Maradona, ma D10S è vivo. I dubbi sulla fine dell’immortale Pibe de Oro (Di venerdì 27 novembre 2020) Maradona è stato ucciso. Il più grande calciatore di tutti i tempi è stato vittima di una drammatica sequenza di errori. Maradona è stato ucciso brutalmente negli ultimi istanti della sua vita. Ma il suo assassinio è durato decenni. Cominciamo dalla fine. Maradona aveva subito un gravissimo intervento chirurgico. Perchè è stato dimesso così rapidamente dall’ospedale? Maradona era un malato complicatissimo ma a casa aveva l’assistenza medica adeguata? Ed i soccorsi perchè Hanno tardato tanto ad arrivare? Il primo a denunciare le responsabilità per la morte di Maradona è stato il legale e cognato Matias Morlas (leggi di più) che senza mezzi termini ha stigmatizzato la mancata assistenza ed il ritardo dei soccorsi. E’ il triste ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)è stato. Il più grande calciatore di tutti i tempi è stato vittima di una drammatica sequenza di errori.è statobrutalmente negli ultimi istanti della sua vita. Ma il suo assassinio è durato decenni. Cominciamo dallaaveva subito un gravissimo intervento chirurgico. Perchè è stato dimesso così rapidamente dall’ospedale?era un malato complicatissimo ma a casa aveva l’assistenza medica adeguata? Ed i soccorsi perchètardato tanto ad arrivare? Il primo a denunciare le responsabilità per la morte diè stato il legale e cognato Matias Morlas (leggi di più) che senza mezzi termini ha stigmatizzato la mancata assistenza ed il ritardo dei soccorsi. E’ il triste ...

Ultime Notizie dalla rete : Hanno ucciso Morte Maradona, l’incredibile rivelazione del medico personale: “così hanno ucciso Diego” Stretto web Patteggia 1 anno e 6 mesi l'ottantenne che ha investito e ucciso Angela, morta a 26 anni

L’incidente era avvenuto poco dopo le 18 del 12 gennaio. Angela Pozzebon stava tornando a casa dopo una giornata di formazione come tatuatrice allo studio Black Queen di Oderzo. Si era fermata per soc ...

Femminicidio a Pordenone, “non sono serena non posso accettare l’incarico”: così l’avvocata ha deciso di non difendere Giuseppe Forciniti

“Non sono serena, non posso accettare l’incarico l’indagato mi conosceva e ha indicato me quando gli è stato chiesto chi dovesse patrocinare la sua difesa, ma non posso accettare l’incarico. In questi ...

