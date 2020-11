Hamsik: “Vi spiego perché Maradona è il Dio dei napoletani. Quella voltà che mi chiamò…” (Di venerdì 27 novembre 2020) Intervistato da Il Mattino, anche Marek Hamsik, storico capitano e bandiera del Napoli, ha voluto ricordare a modo suo Diego Armando Maradona. Marekiaro ha ammesso che fin dal primo momento in cui era arrivato in città, si rese conto dell'importanza del Pibe de Oro per la città e per i suoi abitanti.Hamsik e la grandezza di Maradonacaption id="attachment 1056851" align="alignnone" width="723" Hamsik Maradona (getty images)/caption"Lui è stato un dio per generazioni di napoletani che poi a loro volta hanno trasmesso incredibilmente questo amore e questa adorazione ai propri figli e ai propri nipoti", ha detto Hamsik iniziando a spiegare cosa rappresenti Maradona per la città di Napoli e i colori partenopei. "Lui è stato davvero il più ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) Intervistato da Il Mattino, anche Marek, storico capitano e bandiera del Napoli, ha voluto ricordare a modo suo Diego Armando. Marekiaro ha ammesso che fin dal primo momento in cui era arrivato in città, si rese conto dell'importanza del Pibe de Oro per la città e per i suoi abitanti.e la grandezza dicaption id="attachment 1056851" align="alignnone" width="723"(getty images)/caption"Lui è stato un dio per generazioni diche poi a loro volta hanno trasmesso incredibilmente questo amore e questa adorazione ai propri figli e ai propri nipoti", ha dettoiniziando a spiegare cosa rappresentiper la città di Napoli e i colori partenopei. "Lui è stato davvero il più ...

ItaSportPress : Hamsik: 'Vi spiego perché Maradona è il Dio dei napoletani. Quella voltà che mi chiamò...' - - Daniele91Nap : Vi voglio ricordare che Zielinski non è Marek Hamsik Per me resterà sempre l'eterno incompiuto, troppe volte ha a… - ROI05841958 : @MattBest__ Reina, Maggio, Albiol, Chiriches, Jorginho, Hamšík, Allan, Callejón? Cosa si sta facendo ora? Non vi pa… - dstcanna : Il vendere negli anni, cosa vi aspettavate? Hamsik, Jorginho, Higuain, Calleion, Abiliol, Reina, potevano ancora da… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamsik “Vi Nations League, Scozia-Slovacchia: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli