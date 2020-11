Hai la moneta Kroton? Pazzesco, ecco quanto vale! (Di venerdì 27 novembre 2020) La moneta della quale parleremo questa mattina è particolare, abbastanza rara, non è comune come tante altre monete, tant’è che non si sa moltissimo riguardo la sua provenienza, sembrerebbe far parte di un gruppo monete magno-greche e siceliote, venduto da una prestigiosa casa d’aste numismatiche stiamo parlando dell’antica moneta Kroton. Ermanno Arslan, nella pubblicazione della Sylloge delle Monete Greche al Museo Provinciale di Catanzaro, segnala e descrive la moneta, e a sua detta, la moneta presenta la testa di Herakles con pelle leonina e due bronzi d’incerta lettura. Si tratta di un pezzo raro, quindi non tutti i collezionisti ne sono in possesso. Non si conosce l’effettiva situazione stratigrafica di questo sottomultiplo dell’unità maggiore, con ogni probabilità l’obolo (peso teorico g 9,44), ... Leggi su android-news.eu (Di venerdì 27 novembre 2020) Ladella quale parleremo questa mattina è particolare, abbastanza rara, non è comune come tante altre monete, tant’è che non si sa moltissimo riguardo la sua provenienza, sembrerebbe far parte di un gruppo monete magno-greche e siceliote, venduto da una prestigiosa casa d’aste numismatiche stiamo parlando dell’antica. Ermanno Arslan, nella pubblicazione della Sylloge delle Monete Greche al Museo Provinciale di Catanzaro, segnala e descrive la, e a sua detta, lapresenta la testa di Herakles con pelle leonina e due bronzi d’incerta lettura. Si tratta di un pezzo raro, quindi non tutti i collezionisti ne sono in possesso. Non si conosce l’effettiva situazione stratigrafica di questo sottomultiplo dell’unità maggiore, con ogni probabilità l’obolo (peso teorico g 9,44), ...

mbmarino : @AndreaCorteone @guidomarchello @rosinadentini Hai perfettamente ragione ma purtroppo nel mondo della comunicazione… - LucianoMazzocca : @EnricoLetta Dunque, se mi metto a stampare moneta sarei ricco sfondato e avrei più soldi di te. Se non l'hai capita fattela spiegare. - LukeDuke1268 : @CCFCattaneo @heimbergecon Saldo del Conto Finanz. cumul. a 2020 è -57Mldi, correttamente =57Mldi di Conto Corr Ma… - Marildo25530791 : @CarloCalenda Carlo, ma poi alla fine, hai trovato i minatori di moneta sotto la BCE? - BozzaotraMarco : RT @BozzaotraMarco: @marioerdrago @monacelt Non hai capito nulla. Puoi farlo anche in moneta purché sia M/P e non solo M. Ma #chetelodicoaf… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai moneta Hai questi franchi svizzeri? Il loro valore è impressionante Android News Hai la moneta Kroton? Pazzesco, ecco quanto vale!

La moneta della quale parleremo questa mattina è particolare, abbastanza rara, non è comune come tante altre monete, tant’è che non si sa moltissimo riguardo la sua provenienza, sembrerebbe far parte ...

Stephanie Kelton: quando i soldi finiscono si stampano

Che il deficit non debba essere più un tabù, gli economisti della Mmt (teoria monetaria moderna) lo dicono da tempo. Ora non sono più gli ...

La moneta della quale parleremo questa mattina è particolare, abbastanza rara, non è comune come tante altre monete, tant’è che non si sa moltissimo riguardo la sua provenienza, sembrerebbe far parte ...Che il deficit non debba essere più un tabù, gli economisti della Mmt (teoria monetaria moderna) lo dicono da tempo. Ora non sono più gli ...