Guido Longo nuovo commissario sanità in Calabria (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - "Su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali" il Consiglio dei ministri "delibera di nominare il dott. Guido Longo quale commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria". È quanto si legge nella bozza della delibera che entra stasera in Consiglio dei Ministri Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - "Su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali" il Consiglio dei ministri "delibera di nominare il dott.qualead acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione". È quanto si legge nella bozza della delibera che entra stasera in Consiglio dei Ministri

