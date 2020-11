Guido Longo è il nuovo commissarrio alla salute in Calabria (Di venerdì 27 novembre 2020) Il cdm ha deciso. Sarà Guido Longo, ex prefetto di Vibo Valentia, il nuovo commissario alla salute della Calabria. Dopo una lunga serie di rifiuti, gaffe e imbarazzi, il caso sembra arrivato a una svolta. La Calabra ha finalmente un commisario alla salure: Guido Longo. L’ultimo rifiuto era arrivato dall’ex chirurgo Miozzo dopo che il governo non aveva accettato le sue richieste. Il caso sembravo ingarbugliato ma ora finalmente sempre arrivato l’epilogo di questa triste storia. Sarà Guido Longo, dunque, ex prefetto di Vibo Valenzia, l’uomo al quale saranno affidate le sorti della Calabria. Il suo nome è già inserito nella bozza del decreto di nomina all’esame del Cdm. ... Leggi su zon (Di venerdì 27 novembre 2020) Il cdm ha deciso. Sarà, ex prefetto di Vibo Valentia, ilcommissariodella. Dopo una lunga serie di rifiuti, gaffe e imbarazzi, il caso sembra arrivato a una svolta. La Calabra ha finalmente un commisariosalure:. L’ultimo rifiuto era arrivato dall’ex chirurgo Miozzo dopo che il governo non aveva accettato le sue richieste. Il caso sembravo ingarbugliato ma ora finalmente sempre arrivato l’epilogo di questa triste storia. Sarà, dunque, ex prefetto di Vibo Valenzia, l’uomo al quale saranno affidate le sorti della. Il suo nome è già inserito nella bozza del decreto di nomina all’esame del Cdm. ...

