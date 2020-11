Great pretender 2 | la recensione | la giusta conclusione dell’ottimo anime Netflix

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ladi2, i nuovi episodi del celebredi, disponibili dal 25 novembre 2020, che concludono le rocambolesche vicende del gruppo di truffatori dall'animo buono più strambo mai approdato sul piccolo schermo. In questadi2 non possiamo non tenere conto del fatto che i nuovi episodi disponibili sudal 25 novembre 2020 altro non sono che quelli conclusivi della storia. La serie, infatti, non è stata pensata in origine per essere divisa in due stagioni: i 23 episodi sono, infatti, divisibili in base a quattro casi differenti, ciascuno con un soggetto e una diversa location, presentando come unico filo conduttore la storie personali dei diversi personaggi nonché la ...