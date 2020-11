Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi disperato per Francesco Oppini: "So cosa sceglierai di fare" (VIDEO) (Di venerdì 27 novembre 2020) Tommaso non riesce ad accettare l'idea di dover continuare il suo percorso al Grande Fratello Vip senza Francesco. Leggi su comingsoon (Di venerdì 27 novembre 2020)non riesce ad accettare l'idea di dover continuare il suo percorso alVip senza

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - Renia16246818 : Raga la dentro stanno tutti alla frutta. Cioè proprio esauriti ma il Grande fratello quanto fa schifo? L'ha detto… - Elisa182 : Grande fratello Adesso tralasciando le preferenze avete fatto una grandissima cagata a prolungare questo programma Non ha sensooo #GFVIP -