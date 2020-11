Grande Fratello Vip cambia giorno: ecco la data ufficiale (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Grande Fratello Vip annuncia la sua prolungazione in Tv, ma un’altra novità è alle porte. Diventerà sempre più presente nelle nostre case. Il Grande Fratello Vip sembra stia facendo un successo da capogiro, ecco il motivo per il quale si è pensato di allungare la trasmissione. Infatti non finirà a dicembre come si era Leggi su youmovies (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. IlVip annuncia la sua prolungazione in Tv, ma un’altra novità è alle porte. Diventerà sempre più presente nelle nostre case. IlVip sembra stia facendo un successo da capogiro,il motivo per il quale si è pensato di allungare la trasmissione. Infatti non finirà a dicembre come si era

trash_italiano : Il #GFVIP potrebbe tornare col doppio appuntamento di Sabato a dicembre - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - anailime01 : Tommaso merita di vincere il grande fratello, perché è riuscito a mostrare Tommy oltre a Tommaso Zorzi. Questo aere… - edasbolat : RT @defencelessziam: Ho iniziato il Grande Fratello per Tommaso e sono finita sotto un treno anche per Francesco Oppini che ogni giorno mi… -