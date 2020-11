Grande Fratello Vip anche il sabato sera, la finale si allunga: ultime news (Di venerdì 27 novembre 2020) Alfonso Signorini si prende anche la prima serata più importante della settimana quando finirà la stagione di Tu sì que vales: quando torna il doppio appuntamento e si sposta la finalissima della quinta edizione, tutte le news L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 27 novembre 2020) Alfonso Signorini si prendela primata più importante della settimana quando finirà la stagione di Tu sì que vales: quando torna il doppio appuntamento e si sposta la finalissima della quinta edizione, tutte leL'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - Chiara98147500 : RT @swarovskji: Fare il grande fratello non è stressante. Lo afferma Francesco Oppini, 38 anni: (8 ottobre vs 27 novembre)?? #gfvip https:/… - infoitcultura : Grande fratello vip 5: raddoppi anche di sabato e la finale si sposta al 15 febbraio -