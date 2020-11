Grande Fratello Vip 5 in onda anche il sabato sera su Canale 5? (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 dovrebbe tornare ai suoi doppi appuntamenti settimanali nel mese di dicembre, quando dovrebbe andare in onda il sabato sera. Il Grande Fratello Vip 5 andrà in onda anche di sabato sera? Il prossimo 12 dicembre il reality potrebbe prendere il posto di Tu si que vales, e pare che l'esperimento sarà ripetuto se gli ascolti andranno bene. Domani, 28 novembre 2020, Tu si que vales chiuderà i battenti per questa stagione, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli sono pronti per la finale e all'appuntamento con lo speciale previsto per sabato 5 dicembre. In attesa di C'è posta per te, che partirà a gennaio, Mediaset potrebbe ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 novembre 2020) IlVip 5 dovrebbe tornare ai suoi doppi appuntamenti settimanali nel mese di dicembre, quando dovrebbe andare inil. IlVip 5 andrà indi? Il prossimo 12 dicembre il reality potrebbe prendere il posto di Tu si que vales, e pare che l'esperimento sarà ripetuto se gli ascolti andranno bene. Domani, 28 novembre 2020, Tu si que vales chiuderà i battenti per questa stagione, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli sono pronti per la finale e all'appuntamento con lo speciale previsto per5 dicembre. In attesa di C'è posta per te, che partirà a gennaio, Mediaset potrebbe ...

