Grande Fratello Vip 5: cambia giorno il doppio appuntamento settimanale e torna a dicembre?

Nella puntata dello scorso lunedì, il conduttore Alfonso Signorini aveva ricordato al pubblico del Grande Fratello Vip 5 che il prossimo venerdì non sarebbe andata in onda la puntata serale. E così sarà: questa sera, su Canale 5, andrà in onda la seconda stagione de Il Silenzio dell'Acqua. La fiction vede come attori protagonista Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Stando a quanto detto dal conduttore, però, il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 5 dovrebbe riprendere a gennaio 2021. Eppure, citando una famosa cantante, non è così. Secondo quanto riportato da biccy.it, infatti, il portale CheTvFa avrebbe lanciato una curiosa indiscrezione: il Grande Fratello Vip 5 potrebbe tornare già a dicembre.

